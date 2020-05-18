Eskişehir'de kedisine şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

İran uyruklu P.S'nin, Eskibağlar Mahallesi'ndeki evinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kedisine şiddet uyguladığı görüntüleri izleyen hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

Eskişehir 'de sahibi olduğu kediye kötü muamelede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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