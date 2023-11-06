 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilise pastörüne tokat atan şahıs, kendisini "Höşgörüsünü test ettim" diyerek savundu - Son Dakika

Kilise pastörüne tokat atan şahıs, kendisini "Höşgörüsünü test ettim" diyerek savundu

Son Güncelleme: 06.11.2023 10:36

Eskişehir'de bir kişi, kilisedeki ayin sırasında kilise pastörüne tokat attı. Şüpheli, hoşgörü testi yaptığını söyleyerek kendisini savundu. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de İlhan Önder (46) gittiği kilisedeki ayin sırasında kilise pastörü Artun Tokatlı'ya (38) tokat attı. Cemaat tarafından yakalanıp, polise teslim edilen Önder ifadesinde, Hıristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandı. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için tokat attım" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Önder, başsavcılık kararıyla adli psikiyatri servisine yatırıldı.

AYİN SIRASINDA TOKAT ATTI

Emekli 2 çocuk babası İlhan Önder, 30 Ekim'de Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Sümer Sokak'taki Protestan kilisesine gitti. Pazar ayini sırasında içeride dolaşan Önder, bir süre sonra kilise pastörü Artun Tokatlı'nın yanına gidip tokat attı. Kilisedekiler tarafından yakalanarak bir odaya kapatılan Önder, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kilise'de bir garip olay! Kilise Pastörüne tokat attı, 'Hoşgörüsünü Denedim' dedi

PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI

Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Önder, işlemlerinin ardından 'din görevlisini kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önder daha sonra ise Başsavcılık kararıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri servisine yatırıldı.

Kilise'de bir garip olay! Kilise Pastörüne tokat attı, 'Hoşgörüsünü Denedim' dedi

HOŞGÖRÜ TESTİ YAPMIŞ

Şüpheli İlhan Önder, sorgusunda amacının pastöre zarar vermek olmadığını öne sürerek, 'hoşgörü testi' yaptığını söyledi. Önder ifadesinde, "Kiliseye gittiğimde pazar ayini vardı. Kilisede Artun ilahiler okudu, İncil'den sözler söyledi. Hatta Hıristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hıristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandı. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için papaz Artun'un yüzüne tokat attım. Özel olarak bu şahsa zarar vermek istesem, herkesin içinde yapmazdım. Zira pazartesi, salı, çarşamba kilisede, kilisenin işlerini takip eder, o zaman da yapabilirdim. Ben tokat attıktan sonra papaz Artun benim ellerimi sıktı ve duvara yapıştırdı. Sonra beni odaya kapatıp polise şikayet ettiler" dedi.

Kilise'de bir garip olay! Kilise Pastörüne tokat attı, 'Hoşgörüsünü Denedim' dedi

"DUA SIRASINDA TÜRKÇE FATİHA DUASINI OKUDU"

Pastör Artun Tokatlı ise olay nedeniyle kilise olarak çok üzüldüklerini söyledi. Münferit bir olay olarak değerlendirdikleri konuyla ilgili emniyet ve başsavcılığın hassasiyet gösterdiğini anlatan Tokatlı, "Kilisemizdeki pazar ibadetimizde maalesef münferit, üzücü bir olay oldu. Akıl sağlığı kısmen yerinde olmayan bir şahıs tarafından saldırıya uğradık. Biz kilise olarak çok üzüldük bu duruma. Aynı zamanda gerek emniyet ve başsavcılık oldukça bu konuya karşı hassas davrandılar. Gerekli bütün ilgiyi gösterdiler. Şahıs kiliseye girdiği andan itibaren tuhaf durumdaydı. Dua sırasında Türkçe Fatiha duasını okudu. Baştan belli bir niyeti vardı. Biz dikkat etmeye çalıştık ama yine de şahıs saldırmaya, vurmak istedikten sonra belli bir yere kadar tedbir alabildik. Şahıs bana vurduktan sonra etkisiz hale getirdim. Kalabalıktı, ibadetin sonunda henüz kilise üyeleri henüz inmemişlerdi aşağıya. Şahsı etkisiz hale getirerek polisi aradık" diye konuştu.

Kilise'de bir garip olay! Kilise Pastörüne tokat attı, 'Hoşgörüsünü Denedim' dedi

"MÜNFERİT BİR OLAY"

Şüpheli İlhan Önder'in vaaz sonrasında yanına geldiğini ifade eden Tokatlı, yaşananları söyle anlattı: "Benden onu vaftiz etmemi istedi. Ben bu şekilde insanları vaftiz etmediğimizi, bunun bir süreci olduğunu, gerçekten Hristiyanlığı tanıması gerektiğini ve ondan sonra vaftiz olması gerektiğini söyledim. Ancak bu konu çok mutlu etmedi. ve ondan sonra da vurdu. Göz göze temas sağlamıyordum o arada vurdu. Bunun münferit olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehirliler kiliseye karşı her zaman hoşgörülü ve saygılı yaklaşan bir halkı, yetkilileri var. Bu açıdan münferit bir olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehir Protestan Kilisesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ibadethane statüsü kazanmış nadir bir yerdir."

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kürsüde olan Artun Tokatlı'nın yanına giden şüpheli İlhan Önder'in, bir süre konuştuktan sonra tokat attığı daha sonra ise çevredekilerle birlikte bir odaya götürüldüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Terörle Mücadele Şubesi, Eskişehir, Cemaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilise pastörüne tokat atan şahıs, kendisini 'Höşgörüsünü test ettim' diyerek savundu - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Hakan Fidan, kendisine sarılmak isteyen Blinken'i böyle engelledi
12:37 Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
12:33 Putin'in koltuktan kalkmaya niyeti yok! 2024'teki seçimlerde yeniden aday olacak
12:19 Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama: Kritik 24 saati bekliyoruz
12:18 Engin ve Dilan Polat çiftine yapılan operasyon kapsamında el konulan otomobiller yediemin otoparkında görüntülendi
11:56 Milyoner'de kadın yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere saç baş yoldurdu
11:53 Hakan Fidan ile Blinken kameralar karşısında! Gergin tavırları gözlerden kaçmadı
11:51 Futbolcuyu tanınmaz hale getiren faul sonrası hakemin verdiği kart olay oldu! Tepkiler çığ gibi
11:20 Icardi iğneye veda ediyor! Son iki maçı kaldı
11:14 Asla akıllanmıyor! Hollandalı siyasetçi Wilders'tan İslam karşıtı skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 13:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kilise pastörüne tokat atan şahıs, kendisini "Höşgörüsünü test ettim" diyerek savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement