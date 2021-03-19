Eskişehir'de kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evde yapılan aramada 184 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 3 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmek için kurulmuş düzenek ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var