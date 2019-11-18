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Eskişehir'de kiraladıkları iş yerinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de kiraladıkları iş yerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Eskişehir'de kiraladıkları iş yerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yerinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramada ikişer adet kompresörlü elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör, 10 bin 800 sarılmış sigara, 9 bin 600 makaron ile 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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