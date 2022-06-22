Eskişehir Jandarma Komutanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneğince Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan çocuk köyünde 48 çocuğa, Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Odunpazarı Jandarma Trafik Timleri tarafından eğitim verildi. Jandarma köpek timi gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kırım Türkü ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.