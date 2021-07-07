Eskişehir'de, kırsal mahalle yollarında üst yapı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

7 kilometrelik yolun üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler Yeniyurt ve Gökçeayva'daki yol yapımının ardından Alpu ilçesi Alapınar, Taycılar ve Başören Mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolun sathi kaplamasını yapacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek çalışmalar kapsamında sathi kaplama yapılan yol güzergâhlarında sürücülerin can ve mal güvenliği için trafik işaretlerine ve hız kurallarına uyulması konusundaki uyarılarını yinelediler.