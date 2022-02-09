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Eskişehir'de kış lastiği denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de kış lastiği denetimi

09.02.2022 10:25
Eskişehir'de kış lastiği denetimi

Eskişehir'de, ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolunun yanı sıra kent merkezi ve şehirler arası otobüs terminalinde uygulama yaptı.

Denetimde, lastiklerin diş derinlikleri ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara sahip olup olmadıklarına bakıldı. Araçlarının lastikleri mevzuata uygun olmayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Şehirler Arası Otobüs, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kış lastiği denetimi - Son Dakika


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