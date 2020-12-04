Eskişehir'de kısıtlama öncesi 'alışveriş' yoğunluğu (2)

MARKETLERİN RAFLARI BOŞALDI

Eskişehir'de 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerdeki rafları boşalttı. Yarında marketlerin açık olacağının ifade edilmesine rağmen, Cengiz Topal Caddesi'ndeki bir markette yoğunluk oluşurken, meyve sebze reyonun yanı sıra tavuk, kasap ve ekmek reyonları tamamen boşaltıldı. Saat 20.00'yi gösterdiğinde müşteriler çıkarılarak kısıtlama nedeniyle iş yeri kapatıldı.