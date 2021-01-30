Eskişehir'de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Eskişehir'de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü

Eskişehir'de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü

30.01.2021 11:12

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla kent, kısa sürede beyaza büründü.

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla kent, kısa sürede beyaza büründü.

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, kent, kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ekipleri, Ankara ile Bursa çevre yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama nedeniyle önemli kavşaklarda görev alırken, araçlar ve kişiler tek tek kontrol edildi. Araç sürücüleri de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının gün boyu aralıkla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kısıtlamada boş kalan cadde ve sokaklar, kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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