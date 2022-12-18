Eskişehir'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

18.12.2022 20:08
Eskişehir'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız hayatını kaybetti.

Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.F, tabancayla Ayşenur Ç'ye ateş etti.

Yaralanan genç kız, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ayşenur Ç'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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