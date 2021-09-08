Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de evinin banyosunda ölü bulunan Sevda D.'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ağabey Volkan D.'nin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Volkan D. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanığın savunmasını dinledi. "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ağabey Volkan D., hakkındaki suçlamaları reddetti.

"Kız kardeşimin kendisini neden öldürdüğünü bilmiyorum"

Suçsuz olduğunu ve kardeşinin intihar ettiğini iddia eden sanık Volkan D. savunmasında, "Ben kardeşimi kesinlikle öldürmedim. Normalde ailemle yaşamıyordum. Babam memlekete gittiği için mecburen ailemde kalmaya başladım. Kız kardeşimin kendisini neden öldürdüğünü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Aramızda tartışma çıktı ve beni darp ettiler"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevda D.'nin arkadaşı O.Ç., maktulün ağabeyinin ve amcasının kendisini darp ettiğini öne sürerek, "Sevda canının sıkkın olduğunu söyledi. Nedenini sordum, söylemedi. Bir süre birlikte yürüdük. Daha sonra yanımızda bir araç durdu. Araçtan sanık Volkan D. ve amcası olduğunu öğrendiğim bir kişi indi. Bana 'arabaya bin, eve gidip konuşacağız' dediler. Binmedim. Sonra aramızda tartışma çıktı ve beni darp ettiler. Oradan kaçtım. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Olay sonrası onlardan şikayetçi oldum fakat daha sonra şikayetimden vazgeçtim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Sevda D. (20) Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki evinin banyosunda ölü bulunmuş, olayda kullanıldığı düşünülen silahın Volkan D.'nin (24) evdeki dolabının üzerinde bulunması nedeniyle ağabey Volkan D. gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR