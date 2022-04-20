ESKİŞEHİR - Kız öğrenci yurduna izinsiz girdiği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Eskişehir'de Yunus Emre Kız Öğrenci Yurdu'na izinsiz girdiği iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kız yurduna girerek öğrencilerin tedirgin olmasına neden olan erkek şüpheli A.B'nin (42) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yurtta dolaştığı bilgisinin yayılması üzerine sosyal medya üzerinden yoğun tepkilere sebep olan A.B, bir süre sonra polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı A.B, adliye girişinde bir gazetecinin kız yurduna neden girdiğini sorması üzerine, "Ben bilerek girmedim, abdest alıp namaz kılmak için girdim. Ben oraya sıkıştığım için girdim." dedi.

Şüpheli A.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.