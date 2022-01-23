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ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE

23.01.2022 13:44

ESKİŞEHİR'de İnönü Belediyesi'nce 5'inci kez kızak şenliği düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de İnönü Belediyesi'nce 5'inci kez kızak şenliği düzenlendi. Yaklaşık 600 metrelik tepeden plastik kızaklarla kayan yüzlerce kişi, eksi 4 derecelik soğuğa rağmen saatlerce eğlendi.

Kentte 3 gündür aralıkla süren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte İnönü Belediyesi, bu yıl 5'inci kez kızak şenliği düzenledi. İlçeye bağlı Aktaş mevkisinde yapılan şenliğe yakın il ve ilçelerden yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Şenliğe gelenler, belediyenin dağıttığı plastik kızaklarla, müzik eşliğinde 600 metrelik tepeden kayarak eğlendi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, şenliğe yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

'PİSTİ 1,5 KİLOMETREYE UZATMAK İSTİYORUZ'

Şenliği özellikle hem kar yağışının hem de okulların ara tatile girdiği tarihlere denk getirmeye çalıştıklarını ifade eden Bozkurt "Bu şenliği, genelde karne tatiline denk getiriyoruz. Hem çocuklarımızın eğlenmesine hem de çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin eğlenmesine bir vesile olsun istedik. 5 sene önce 'acaba olur mu?' diye başlamıştık. Ama sonradan katılımın çok fazla olmasından dolayı devam ettirmeye başladık. Gördüğünüz gibi sürekli gelen arkadaşlar var. Kardeşlerimiz var. Bu akşama kadar devam edecek. Eğer imkan olursa önümüzdeki sene bu yaklaşık 600 metrelik pisti, 1,5 kilometreye uzatmak istiyoruz. Karın ne zaman yağacağı, ne zaman fazla olacağını bilemiyoruz. Bu yüzden ekip olarak hazırız. Kar yağdığında hemen ertesi gün bu festivali devreye koyuyoruz. Bu zamana kadar gelen misafirlerimizin sayısı 2 bin civarında. Pisti uzattıktan sonra 5 binlere yaklaşabileceğimiz tahmin ediyorum. İnşallah, önümüzdeki dönemde daha uzun pist ve daha çok ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu.

'ŞİMDİ KENDİMİZ KAYMAYA BAŞLADIK'

Ailesiyle birlikte şenliğe katılan Bekir Sarıtaş, çok eğlendiklerini belirterek "Çocukluğumu hiç yaşamamışım. O kadar güzel, sürekli kayıyoruz. Önce çocukları çekiyorduk, şimdi kendimiz kaymaya başladık. Çok zevkli, buraya çocuğum için geldim. Çocuğum engelli, onu eğlendirmek için geldik. Şu an çok mutlu, çok keyifli. Onun yanında biz de keyifli olduk. Hep beraber eğleniyoruz" dedi.

'BURASI SANKİ KÜÇÜK BİR ULUDAĞ GİBİ'

Sebahat Ulucan ise belediyenin organizasyonunu çok beğendiğini ifade ederek "Kadir Bozkurt Başkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Bize çocukluğumuzu yaşattı. 58 yaşındayım. Çocukken biz de çok kayıyorduk. Burası da çok zevkli. Hava da müsait oldu. Burası sanki küçük bir Uludağ gibi. Çok samimi, çocuklar neşe içinde kayıyor. Biz de çocuklaştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeğeniyle birlikte geldiğini belirten Umut Tansarı da etkinlikten çok keyif aldıklarını aktararak "Yeğenimle beraber kayıyoruz. Bu etkinlik için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Herkes çok eğleniyor" ifadelerini kullandı. Şenlikte ücretsiz sucuk-ekmek dağıtılırken, katılımcılar kar topu da oynadı.

ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE
ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE

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Kadir Bozkurt, Bozkurt, Müzik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE KIZAK ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENCE - Son Dakika
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