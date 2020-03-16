Eskişehir'de Kızılay'dan kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara destek - Son Dakika
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Eskişehir'de Kızılay'dan kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara destek

6 saat önce

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kent halkına gönüllülerinden oluşan ekipleriyle ve WhatsApp iletişim hattıyla hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Eskişehir'de Kızılay'dan kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara destek, System.String[]

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kent halkına gönüllülerinden oluşan ekipleriyle ve WhatsApp iletişim hattıyla hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Şubeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla evlerinden çıkması risk taşıyan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların WhatsApp hattından iletişime geçip, alışveriş sipariş listeleri alınarak, Kızılay gönüllüleri tarafından yardımcı olunduğu duyuruldu.

Söz konusu kişilerin siparişleri marketlerden alındıktan sonra adreslerine teslim edildiğini aktaran Şube Başkanı Egemen Temizsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay olarak her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerde, hepimiz için zorunlu haller dışında yer değiştirme, seyahat etme, kalabalık ortamlara girme risk teşkil ediyor. Biz de 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yönelik, market siparişlerini onların adına yaparak evlerine teslim etme hizmetimizi devreye aldık. Bu süreçte birey olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi her zaman vatandaşların yanında olacaktır. 0549 722 26 26 WhatsApp iletişim numarasından Türk Kızılayı Eskişehir Şubesine ulaşabilir ya da yakınınızdaki kişileri bildirebilirsiniz."

Koronavirüs, Eskişehir, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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