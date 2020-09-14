Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir kokoreççide arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 13,53 gram sentetik uyuşturucu, 35 tablet, 2,47 gram esrar ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kokoreççide uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika