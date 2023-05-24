Eskişehir'de koku şikayeti üzerine eve giren ekipler gördüklerine inanamadı! Tam 50 ton çöp çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de koku şikayeti üzerine eve giren ekipler gördüklerine inanamadı! Tam 50 ton çöp çıktı

24.05.2023 17:57

Eskişehir'de çevreye kötü kokular yayıldığı gerekçesiyle belediye ekiplerince temizlenen 5 milyon lira değerindeki evden 50 ton çöp çıktı. Evde tek başına kalan ve zihinsel engelli olduğu ifade edilen ev sahibinin evde çöpleri biriktirdiği belirlendi.

Vişnelik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi.

Eskişehir'de koku sebebiyle şikayet edilen evden 50 ton çöp çıktı

12 SAATTE TOPLANAN ÇÖP 16 KAMYONLA TAŞINDI

Zabıta personeli ile birlikte eve gelen temizlik ekibi, Bülent K.'nin kapıyı açmamasından dolayı daireye çilingir yardımı ile girdi. Yaklaşık 140 metrekarelik dairenin tüm odalarını ağzına kadar çöple dolu gören temizlik ekipleri, içerde çalışma başlattı. Dairedeki yaklaşık 50 ton çöp şehir çöplüğüne taşındı.

Eskişehir'de koku sebebiyle şikayet edilen evden 50 ton çöp çıktı

Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bulunan evde sabah saatlerinde başlatılan çalışma, akşam saatlerinde ancak tamamlandı. Belediye personelin 12 saatte temizlediği evden 16 kamyon çöp çıktığı öğrenildi. Temizlik çalışmasının ardından dairede ilaçlama yapıldı.

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Eskişehir'de koku sebebiyle şikayet edilen evden 50 ton çöp çıktı Eskişehir'de koku sebebiyle şikayet edilen evden 50 ton çöp çıktı

Odunpazarı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de koku şikayeti üzerine eve giren ekipler gördüklerine inanamadı! Tam 50 ton çöp çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de koku şikayeti üzerine eve giren ekipler gördüklerine inanamadı! Tam 50 ton çöp çıktı - Son Dakika
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