Eskişehir'de koku şikayeti üzerine eve giren ekipler gördüklerine inanamadı! Tam 50 ton çöp çıktı

Vişnelik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi.

12 SAATTE TOPLANAN ÇÖP 16 KAMYONLA TAŞINDI

Zabıta personeli ile birlikte eve gelen temizlik ekibi, Bülent K.'nin kapıyı açmamasından dolayı daireye çilingir yardımı ile girdi. Yaklaşık 140 metrekarelik dairenin tüm odalarını ağzına kadar çöple dolu gören temizlik ekipleri, içerde çalışma başlattı. Dairedeki yaklaşık 50 ton çöp şehir çöplüğüne taşındı.

Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bulunan evde sabah saatlerinde başlatılan çalışma, akşam saatlerinde ancak tamamlandı. Belediye personelin 12 saatte temizlediği evden 16 kamyon çöp çıktığı öğrenildi. Temizlik çalışmasının ardından dairede ilaçlama yapıldı.