Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

08.05.2022 11:46
Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozan Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Hasan I. (61) bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hasan I, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan I'nın cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Eskişehir, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü - Son Dakika


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