Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Koltuk Döşeme Atölyesinde Patlama 1 Ölü

Eskişehir'de Koltuk Döşeme Atölyesinde Patlama 1 Ölü

1 saat önce

Eskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde patlama 1 ölüEskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada iş yeri alev alırken, Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde patlama 1 ölü

Eskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada iş yeri alev alırken, Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Güngör Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı evin zemin katında Abdurrahman Uslu'ya ait koltuk döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın dükkanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yeri sahibi Abdurrahman Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:35 Kaynak: DHA

Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor

Mobilya Atölyesinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti Sarıyer'in Derbent Mahallesi İçin Hazırlanan İmar Planları, Seçime Sayılı Günler Kala Değiştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Koltuk Döşeme Atölyesinde Patlama 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]