Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine, Eskişehir, Trabzon, Mardin, Bilecik, Yozgat, Elazığ, İstanbul, Van ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.