Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine, Eskişehir, Trabzon, Mardin, Bilecik, Yozgat, Elazığ, İstanbul, Van ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:42:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]