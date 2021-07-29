Eskişehir'de komşu kavgasında bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Şirintepe Mahallesi Ulusu Sokak'ta komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan M.B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan şüpheli H.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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