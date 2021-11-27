ESKİŞEHİR - Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: TURKOVAC'ın bu veri ile acil kullanım onayı alması sakıncalı!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

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