ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, PARK HALİNDEKİ 6 OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, PARK HALİNDEKİ 6 OTOMOBİLE ÇARPTI

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 6 otomobil ile belediyeye ait çöp konteynerine çarptı.

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 6 otomobil ile belediyeye ait çöp konteynerine çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım G.'nin kullandığı 11 DP 171 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediyeye ait çöp konteyneri ile yolun kenarında park halindeki 6 otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldırım G., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında otomobillerde büyük hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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