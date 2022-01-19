ESKİŞEHİR - Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı - Son Dakika

Eskişehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, Ergül D. idaresindeki 26 RV 910 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde, kontrolden çıkıp yol kenarında park halindeki 5 otomobile çarparak durdu.
Otomobillerde hasar meydana gelirken, yaralanan Ergül D. ile araçta bulunan Mine U, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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