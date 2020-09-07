Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarparak DSİ sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Zafer Tektaş (36) ile yanındaki Fatma Çakır (61) yaralanırken, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir-Bursa ayolu Uluönder Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zafer Tektaş yönetimindeki 32 DK 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir korkuluklarına çarparak DSİ sulama kanalına uçtu. Tamamen sulara gömülen araç içindeki sürücü Tektaş ve yanında Fatma Çakır yaralanırken, iki kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tektaş ve Çınar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazanın ardından otomobil, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye dalgıç ekibi ve vinçle sulama kanalından çıkarıldı.