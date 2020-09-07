Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü - Son Dakika

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarparak DSİ sulama kanalına uçtu. Tamamen sulara gömülerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zafer Tektaş (36) ile yanındaki Fatma Çakır (61) çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sulama kanalındaki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, Eskişehir- Bursa karayolu Uluönder Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zafer Tektaş, kullandığı 32 DK 022 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün demir korkuluklarına çarparak DSİ sulama kanalına uçtu. Tamamen sulara gömülen araç içerisindeki sürücü Tektaş ve yanında Fatma Çakır çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tektaş ve Çınar ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Kazanın ardından tamamen sulara gömülen otomobil, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye dalgıç ekibi ve vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.