Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Konut Satışı Azaldı

Eskişehir'de Konut Satışı Azaldı

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de geçen Ocak ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.

Eskişehir'de Konut Satışı Azaldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de geçen Ocak ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında, 2018 Ocak ayına göre yüzde 39,3 oranında azalarak bin 2 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2019 Ocak ayında konutların 362 adedi ilk defa, bin 136 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan bin 2 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,6 oranında azalarak 87 adet, diğer satışlar ise yüzde 20,4 oranında azalarak 915 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 87 konutun 38'i ilk satış, 49'u ise ikinci el satış oldu.

Ülke genelinde ise 2019 Ocak ayında 72 bin 937 konut satıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Güncel
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