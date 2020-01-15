Eskişehir'de konut satışındaki artış sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de konut satışındaki artış sürüyor

6 saat önce

Eskişehir'de uzun bir duraklama sürecinden sonra birkaç aydır hareketlenmeye başlayan konut satışı artışı devam ediyor.

Eskişehir'de konut satışındaki artış sürüyor, System.String[]

Eskişehir'de uzun bir duraklama sürecinden sonra birkaç aydır hareketlenmeye başlayan konut satışı artışı devam ediyor.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2019 Aralık ayında 2 bin 869 konut satıldı. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü' edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında, 2018 Aralık ayına göre yüzde 51,7 oranında artarak 2 bin 869 adet oldu.


Eskişehir'de konut satışlarında 2019 Aralık ayında konutların 979 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 890 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


İpotekli satışlar yüzde 674,5 oranında arttı


Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 869 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 674,5 oranında artarak 759 adet, diğer satışlar ise yüzde 17,7 oranında artarak 2 bin 110 adet olarak gerçekleşti.


Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 759 konutun 244 adedi ilk satış, 515 adedi ise ikinci el satış oldu.


Türkiye genelinde ise 2019 Aralık ayında 202 bin 74 konut satıldı. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
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