Eskişehir'de konut satışları arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Mayıs ayında, 2020 Mayıs ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 819 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Mayıs ayında konutların 230 adedi ilk defa (ilk el satış), 589 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 819 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 oranında azalarak 155 adet, diğer satışlar ise yüzde 45,0 oranında artarak 664 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 155 konutun 31 adedi ilk satış, 124 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 azalarak 59 bin 166 oldu. - ESKİŞEHİR