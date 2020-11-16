Eskişehir'de konut satışları azaldı

Eskişehir'de geçen ayki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de ekim ayında konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 30,9 azaldı. Ekim ayında satılan bin 509 konutun 493'ü sıfır, bin 16'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışların 329'u ipotekli yapıldı. - ESKİŞEHİR
- Kaynak: İHA
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