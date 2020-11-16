Eskişehir'de konut satışları azaldı

Eskişehir'de geçen ayki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 azaldı.

Eskişehir'de geçen ayki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de ekim ayında konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 30,9 azaldı. Ekim ayında satılan bin 509 konutun 493'ü sıfır, bin 16'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışların 329'u ipotekli yapıldı. - ESKİŞEHİR

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