Bilecik'te konut satışları yüzde 43 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2021 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Şubat ayında, 2020 Şubat ayına göre yüzde 43 oranında azalarak 172 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2021 Şubat ayında konutların 54 adedi ilk defa ilk el satış, 118 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 172 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 oranında azalarak 48 adet, diğer satışlar ise yüzde 63,9 oranında azalarak 124 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 48 konutun 13 adedi ilk satış, 35 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. - BİLECİK