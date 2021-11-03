Eskişehir'de köpeği korkutan kedi kamerayla kaydedildi - Son Dakika

Eskişehir'de sokakta kendisini sıkıştıran köpeği korkutan kedi, görenleri şaşırttı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde kaldırımda duran bir kedi, köpek tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bu sırada kedi kendini savunmak için köpeğin karşısına geçti. Köpeğin kendisini kovalamasına izin vermeyen kedi, cesaretiyle vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar köpek ile kedi arasına girmesine rağmen iki hayvan birbirinden uzaklaşmadı. Kedinin yanına yaklaşamayan köpek, bir süre sonra bu mücadelesinden vazgeçti.

Köpeğin yanından uzaklaşmasının ardından ağaca tırmanan kedi, gözden kayboldu.

Kedi ile köpeğin görüntüleri, AA muhabirince kaydedildi.