Eskişehir'de köpek yavrusunun telef edildiği iddiası
8 saat önce
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde komşusuna ait köpek yavrusunu telef ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:18 Kaynak: AA
'in Mihalıççık
ilçesinde komşusuna ait köpek yavrusunu telef ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Sazak Mahallesi'nde yaşayan S.Ç'nin, henüz belirlenemeyen nedenle komşusuna ait akbaş cinsi köpek yavrusunu sopayla yaraladıktan sonra bıçakla telef ettiği ileri sürüldü.
Olay sırasında alkollü olduğu belirtilen S.Ç, köpeği bir tarlada bulan hayvanseverlerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma
tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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