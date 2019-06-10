Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de köpek yavrusunun telef edildiği iddiası
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Eskişehir'de köpek yavrusunun telef edildiği iddiası

8 saat önce

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde komşusuna ait köpek yavrusunu telef ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de köpek yavrusunun telef edildiği iddiası, System.String[]
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde komşusuna ait köpek yavrusunu telef ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Sazak Mahallesi'nde yaşayan S.Ç'nin, henüz belirlenemeyen nedenle komşusuna ait akbaş cinsi köpek yavrusunu sopayla yaraladıktan sonra bıçakla telef ettiği ileri sürüldü.
Olay sırasında alkollü olduğu belirtilen S.Ç, köpeği bir tarlada bulan hayvanseverlerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Jandarma, Mihalıççık, Eskişehir, Güncel
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