Eskişehir'de korkutan patlama: 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Eskişehir'de cadde üstünde bulunan bir dükkanda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında meydana gelen yoğun dumandan 6 kişi etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette, belirlenemeyen bir nedenle patlama ve ardından yangın çıktı. Bu sırada mekanın içerisinde bulunan dükkan sahibi Habip Erkılıç'ın kardeşi ve annesi hemen kendini dışarı attı. Patlamayı gören vatandaşlar ve komşular durumu polis, 110 İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Marketi ve çevreyi kaplayan dumanlar, bölgede bulunan 6 kişinin etkilenmesine neden oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Bu esnada kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına anında müdahale ederek çevre dükkanlara sıçramasına engel oldu. Yaşanan korku dolu anların herhangi bir can kaybına yol açmaması sevindirirken, yanan dükkanda maddi hasar meydana geldi.

"İTFAİYE RAPORU GELMEDİĞİ İÇİN SEBEBİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Patlamanın ardından olay yerine gelen dükkan sahibi Habib Erkılıç, yaşananları anlattı. Erkılıç, "Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Ben de sonradan geldim. Cana gelmedi, mala geldi. Önemli değil. Burada benim annem ve kardeşim vardı. Onlara bir şey olmamış. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Zararımız ışıklar yanınca belli olacak. İtfaiye raporu gelmediği için sebebini henüz bilmiyoruz. Arkadan elamanın bisikletinin zincirlerini sildiği ufak bir şişe gaz yağı vardı sadece. O mu diye düşündük ama ondan da çıkmamış. Annemlerin anlattığına göre dolabın üzerinden çıkmış yangın. Ama dolabın üstü ve dolap olduğu gibi duruyor. Arka taraftaki mallarımız gitti. Sadece burası kaldı." diye konuştu.

(İHA)