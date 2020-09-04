Eskişehir'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de korona virüs denetimi

Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal:

"Vatandaşlarımızın ve işletmecilerimizin bu konuda sabır gösterdiklerini görüyoruz"

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında Eskişehir'de de Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine Korona virüs (Covid-19) genelgesi göndermesinin ardından Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal'ın da katıldığı denetimlerde; sosyal mesafe, maske, dezenfektan kullanımı gibi konularda, uygulamalar yapıldı. Tepebaşı bölgesinde bulunan kafe, berber, lokanta gibi işletmelerde gerçekleşen denetimlere; Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tepebaşı zabıta ekipleri katıldı.

"Vatandaşlarımızın ve işletmecilerimizin bu konuda sabır gösterdiklerini görüyoruz"

Gerçekleşen denetimlerin sonrasında konuşan Tepebaşı Kaymakamı Önal, "Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yaptığımız denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerin yapılması önemli, bu tür denetimlerin yapılmasının çok etkili olduğuna inanıyorum. Çünkü bilinçlendirme faaliyeti oluyor. Vatandaşlarımızın ve işletmecilerimizin bu konuda sabır gösterdiklerini görüyoruz. Bu zor günler tabii ki geçecek. Türkiye çok daha büyük zorlukların üstesinden başarıyla gelmiş bir ülke" ifadelerini kullandı.