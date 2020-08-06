Eskişehir'de 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından genelge kapsamında, bu sabah itibarıyla Eskişehir'de de denetimler başladı. Tepebaşı ilçesinde, Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berberler, kuyumcu dükkanları, bankalar, eczaneler, kahveler ve lokantalar da tek tek denetlendi. Vali Yardımcısı Balcı, sokakta maskesiz dolaşanları uyararak, maske takmasını sağladı.