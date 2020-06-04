Eskişehir'de koronavirüs karantinası - Son Dakika

Eskişehir'de koronavirüs karantinası

ESKİŞEHİR'de koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi tedavi için hastaneye yatırılırken, 6 kişilik aileleri de yaşadıkları iki katlı evde 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde oturan M.Ö. ve Y.Ç.?nin hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitifi çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi ise yaptığı çalışma ile hastaların iki katlı evlerinde kalan 6 kişilik aileleriyle temaslı olduğunu belirledi. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aile üyeleri B.Ö., D.Ö., B.Ö., E.N.Ö., B.Ö. ve N.Ö.?nün 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, evin girişini demir bariyer ve güvenlik şeridiyle kapattı. Karantinaya alınan ailenin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.