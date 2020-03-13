Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları kesilmeyecek - Son Dakika

Eskişehir'de, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, borcu olan abonelerin suları, 1 Mayıs'a kadar kesilmeyecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, virüsün Türkiye'de saptanmasıyla salgın hastalıklara karşı önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde borcu olan vatandaşların 1 Mayıs'a kadar sularının kesilmeyeceği aktarılarak toplu taşıma araçları başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı kamusal alanlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Virüsten korunmak için tüm hemşehrilerimize sorumluluk düşüyor. İnanıyorum ki bizim aldığımız bu önlemleri anlayışla karşılayan Eskişehirliler, yalnızca bilime inanarak uzmanların açıkladığı kişisel sorumluluklarını da yerine getireceklerdir." ifadelerini kullandı.