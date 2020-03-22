Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Son Dakika

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Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı
6 saat önce
Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırıp, kamelyaları kullanıma kapattı.
Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırıp, kamelyaları kullanıma kapattı.
Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi ve parklarda bulunan bankları söküp, kamelyaların kullanılmasını şeritlerle önledi.
Zabıta ekipleri ise Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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