Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı - Son Dakika

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bazı müzeler ile hayvanat bahçesini ziyarete kapatma, eğitim kurslarına geçici süreyle ara verme kararı aldı.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bazı müzeler ile hayvanat bahçesini ziyarete kapatma, eğitim kurslarına geçici süreyle ara verme kararı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için aldığı önlemleri genişletti.

Bu kapsamda 14 Mart Cumartesi günü itibarıyla Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Eti Sualtı Dünyası ile Tropik Merkez geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), kapalı spor merkezleri ve yüzme havuzumuzdaki tüm eğitimlere de geçici süre ara verildi.

Eskişehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:13:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]