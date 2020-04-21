Eskişehir'de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi - Son Dakika
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Eskişehir'de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi

6 saat önce

Eskişehir'de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendiESKİŞEHİR'de koronavirüsle mücadelede eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başladı.

Eskişehir'de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi

ESKİŞEHİR'de koronavirüsle mücadelede eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başladı. Koronavirüsle mücadele de yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, 'Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz' dedi.

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir'de koronavirüsle mücadele konusunda Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi'ni referans hastane olarak belirledi. Üç hastanede de koronavirüs tanısı konulan hastaların tedavileri yapılırken, Eskişehir Şehir Hastanesi covid-19 testi yapabilen ve 4 saatte sonuç verebilen PCR cihazını hizmete aldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, cihazın günde ortalama bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Kurulan laboratuvarda PCR cihazıyla daha çok test yapabileceklerini anlatan Bildirici, 'Hastanemizde kurulan PCR cihazı, şehrin en yüksek kapasitesine sahip cihaz. Ortalama günde bin ile bin 200 arasında test yapabilme kapasitesine sahip. Cihaz, hastanenin genetik laboratuvarı içine konuşlandırıldı. Bu süreci mikrobiyoloji hekimlerimiz, biyolog ve laboratuvar teknisyenlerimizle yürütüyoruz. Laboratuvarımız 7/24 Eskişehir halkının hizmetine açıldı. Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz. Testler cihazda okunmadan önce bir hazırlık döneminden geçiyor. Buna ekstraksiyon dönemi diyorlar. Bu yaklaşık 3 ila 3,5 saat sürüyor, bu ön hazırlık dönemi bittikten sonra bütün test materyali cihaza konuluyor ve cihazda 1-1,5 saat içinde bu testler sonuçlanıyor. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz, 4 saatlik bir süresi var. Bu 4 saat içinde bizim laboratuvarımız 170'in üzerinde test sonucu üretebiliyor. Bu da kabaca binin üzerinde rakamlara ulaşıyor. Bu da bizim hastane ihtiyaçlarını karşılıyor' dedi.

PCR cihazının bulunduğu laboratuvarda sağlık çalışanları koronavirüsten korunmak için ağız ve siperli maskenin yanı sıra koruyucu tulum ile çalışmalarını yürütüyor. Sürekli olarak da dezenfektan kullanıyor.

'HASTALARI TABURCU ETMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tanısı koyulan hastaların bakıldığı covid servisi sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhittin Akarsu, tıbbi malzeme sıkıntılarının olmadığını söyledi. Koronavirüs tanısı koyulan ve tedavilerinin ardından hastaneden ayrılan hastaların sağlık çalışanlarını çok mutlu ettiğini ifade eden Akarsu, 'Tıbbi malzeme sıkıntımız yok. Burada yeterli hekim sayısına sahibiz. Süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. En azından kendi adımıza bir aksilik yaşamıyoruz. Elimizden gelen en iyi hizmeti, en kaliteli şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bakanlığın aldığı önlemler, bilim kurulunun desteği yadsınamaz. Direk tedavi protokolleri çıkartıldı. Hangi hastanın yatması gerektiğini, hangi hastanın gitmesi gerektiğini, ilerde oluşabilecek yasal sorumluluklar açısından da zor durumda kalmıyoruz. Vatandaşların desteği çalışma isteğimizi arttırıyor, mutlu oluyoruz. İnsanları en basit mantıkla taburcu ettiğimde her girdiğim odadan çok fazla teşekkür alıyorum. Bu bile mutlu ediyor. Türk halkından asıl istediğimiz, evinde kalması. Biz buradayız ve elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Servisin hemşirelerinden Emine Yıldız ise hastaların sağlık çalışanlarına çok güvendiğini ve bunun kendileri için ayrıca bir motivasyon olduğunu söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında serviste kalan hastaların yakınlarının yanlarında olmadığını anlatan Yıldız, 'Yakınları olmadığı için kişisel ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada sadece pozitif değil, şüpheli hastalar da yatıyor. Testlerimiz burada yapılıyor ve sonuçları takip ediyoruz. İşini severek yapınca çok zor olmuyor diye düşünüyorum. Vatandaşların bizi sahiplenmesi bizi motive ediyor' dedi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELENİN KALBİ, YOĞUN BAKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüsle mücadelenin kalbi olarak değerlendirilen yoğun bakım ünitesi görüntülendi. Sağlık çalışanlarının maske ve eldivenlerinin yanı sıra tulumlar içinde çalıştıkları yoğun bakımda, hastalar tek odalarda anlık olarak takip ediliyor. Personel ise koronavirüse karşı oldukça titiz bir çalışma yürütüyor.

Basın mensuplarının görüntülediği yoğun bakım ünitesinin sorumlusu İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serdar Efe, her türlü kötü senaryoya bile hazır olduklarını söyledi. Hasta sayılarında azalma görüldüğünü kaydeden Efe, 'Yurt dışında çok kötü örnekler görünce, her türlü kötü senaryoya hazır bir şekilde yoğun bakımlarımızı hazır hale getirdik. Çok şükür yurt dışındaki gibi bizleri kilitleyecek, etkin tedavimize engel olabilecek bir durumla karşılaşmadık. Çok kısıtlı sayıda vefat eden hastamız oldu. Daha çok taburcu edip servislere geri verdik. Bugünlerde de hasta sayısında bir miktar azalma var' diye konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA POZİTİF VAKA YOK'

Halkın sağlık çalışanlarına destek olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Efe şunları söyledi:

'Annem ve babam da 65 yaşlarında. Onlara da maskesiz çıkmamayı öneriyorum. Bu dönemde alışverişleri mümkün olduğunca azaltmak, evde kalmak çok çok önemli. Son 1 aylık süreçte vatandaşlar kurabiye, pasta gönderiyor. İlkokul öğrencisi çocuklar evde kendi yaptıkları pastaları gönderiyorlar. Buradan onlara teşekkür ediyoruz. Sevildiğimizi anlıyoruz. Bizim yanımızda olduklarını hissediyoruz ve yaşama sevinci oluyor. Daha çok işimize sarılarak çalışıyoruz. Merak etmeyin. Yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen hiçbir doktor ya da personelimizde enfeksiyon bulaşı olmadı. Odalarımız güzel, Hastaları tek kişilik odalarda tedavi ediyoruz?

Eskişehir'de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:24 Kaynak: DHA

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