Eskişehir'de koronavirüse karşı önlem için kapalı alan etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de koronavirüse karşı önlem için kapalı alan etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Eskişehir'de koronavirüse karşı önlem için kapalı alan etkinlikleri iptal edildi

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.

Eskişehir'de koronavirüse karşı önlem için kapalı alan etkinlikleri iptal edildi, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın sağlığı düşünülerek alınan kararla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan konser, tiyatro, sergi ve panel gibi tüm kapalı alan etkinlikleri 2 Mayıs'a kadar iptal edildi.

Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ndeki kapalı alan atölyeleri etkinlikleri de söz konusu tarihe kadar durduruldu.

Açıklamada ayrıca, görevli veya izin kullanarak yurt dışına giden tüm personelin yurda döndüklerinde 14 gün izin kullanacağı da bildirildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Isparta'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis sürücüsü tutuklandı
22:07 İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN
22:02 Zeytinburnu'nda işyerinde yangın (1)
22:02 Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi
22:01 ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:12:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de koronavirüse karşı önlem için kapalı alan etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]