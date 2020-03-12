Eskişehir'de koronovirüs önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de koronovirüs önlemleri artırıldı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Eskişehir'de koronovirüs önlemleri artırıldı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi ekipleri, okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı Odunpazarı ilçesinde yer alan tüm okullarda bahçe ve giriş kapılarından başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Kamu kuruluşları ile camilerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ürünlerle detaylı olarak temizliyor. Koronavirüse karşı önlemlerini artırdıklarını belirten yetkililer, "Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle de 135 cami ve 130 okulda dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Bundan sonra da koronavirüs ile ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, günde 200 bine yakın kişinin toplu taşımaları tercih ettiğini ve yine binlerce kişinin de otobüs terminali gibi alanları kullandığını belirterek, tamvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminali, tramvay ve otobüslerin araç içi ve dışı temizlik çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:31 Kaynak: DHA
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