Eskişehir'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin, şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, bir süre kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, narkotik köpeği Aşil'in yardımıyla yapılan aramada 330 gram eroin, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 75 fişek ele geçirildi.

Eskişehir 'de, polisin ikazına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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