Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 5 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adrese baskın düzenlendi.
Ekipler, denetim ve aramalarda söz konusu bir kahvehanede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Çalışmalar kapsamında 5 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza verildi.
İş yeri sahibi O.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:35 - Kaynak: AA
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