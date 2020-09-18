Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 5 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Ekipler, denetim ve aramalarda söz konusu bir kahvehanede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında 5 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza verildi.

İş yeri sahibi O.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.