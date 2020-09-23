Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 51 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 51 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, Kovid-19 önlemlerine yönelik bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Çalışmalar kapsamında 51 kişiye, tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 160 bin 650 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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