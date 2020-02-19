Eskişehir'de "Kovid-19" iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Kovid-19' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Eskişehir'de "Kovid-19" iddiasına yalanlama

7 saat önce

Eskişehir'de koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddiasıyla basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Eskişehir'de

Eskişehir'de koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddiasıyla basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 ihtimali üzerinde durulan ve kontrolleri yapılan bir vatandaşta, detaylı tetkiklerin ardından hastalığa rastlanılmadığını belirtti.


Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili üst düzey tedbirlerin sürdüğünü kaydeden Bilge, "Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Rutin olarak zaten bu tarz tetkikleri birçok hasta üstünde yaptık, yapıyoruz. Ateşi olan ve virüsün olma ihtimalini taşıyan özellikteki gözlemlerimiz doğrultusunda 'acaba' sorusunu kendimize sorarak gerekli çalışmamızı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.


Bilge, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de böyle bir hastalık tespiti yok. Türkiye genelinde de yok. Sağlık Bakanlığımız zaten gerekli tüm önlemleri aldı. Medyanın kamuyu yanlış bilgilendirmemesi lazım. Yanlış haber vatandaşları paniğe sevk eder. Bugün komşu ülke İran'da da bu virüs tespit edildi. Yapılması gerekenleri yapmalı, sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ellerimizin düzenli yıkanması, sağlıklı beslenme, direncimizi güçlü tutma konusunda bilinçlenmeliyiz. Okullarımızın, iş yerlerimizin, evimizin genel temizliğine dikkat etmeliyiz. Vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda, en ufak şüphe dahi olsa gerekli önlemimizi alıyoruz. Çıkan haberde bir hastanın olduğu ve gözlem altında tutulduğu yazılmış. Böyle bir hastamız yok."

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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