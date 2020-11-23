Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları - Son Dakika

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları

23.11.2020 16:11
Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları, System.String[]

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kararla, cuma günü 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-13.30; 20 yaş ve altı vatandaşların 12.30-16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ayrıca; manav, kuruyemiş ve kasaplar ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine göre çalışacağı ifade edilen açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına kara verildi. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla ilçe salgın denetim merkezleri ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine, Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarına göre özel eğitim kurslarının (ana okul, kreş, gündüz bakım evi ve bireysel eğitim hariç) tamamının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Bu sebeple pandemi şartları göz önüne alınarak ticari faaliyet konusuna bakılmaksızın toplu olarak yapılan kurs, seminer ve atölye faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulmasına, bakkal (Alkol satanlar hariç), manav, kasap ve kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmasına, cuma günü 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00 - 13.30; 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın 12.30 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi. Pazar yerlerindeki satış faaliyetlerinin sadece 10.00 ila 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine ancak pazarcı esnafının sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmamasına, AVM'lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerinin kaldırılmasına, paket servis alan kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasını engelleyecek tedbirler alınmasına ve salgınla mücadele uyumlu olmayan herhangi bir görüntüye mahal verilmemesine karar verildi." denildi. - ESKİŞEHİR

Özel Eğitim Kurumları, Eskişehir, Milli, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararları - Son Dakika


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