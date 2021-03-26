Eskişehir'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, Eskişehir genelindeki eğitim kurumlarında okul, özel eğitim kursu, atölye, halk eğitim kursu, özel öğretim kursu, sürücü kursu ve benzeri öğrenci ya da kurum çalışanlarından PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde yapılan değerlendirmeler sonucu vakanın aile ve okul çevresi ile temas durumu, maske kullanımı, sosyal mesafe uyumu ve benzeri yayılım oluşacağı kanaatine varılması durumunda, eğitim kurumunun tüm birimlerinin 14 gün süre ile online eğitim faaliyetlerine geçmesine, ilgili iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılarak valilikte bulunan İl Salgın Denetim Merkezine günlük olarak bilgi verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz şehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve Dede Korkut parkları ve Porsuk nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 metre kareye 1 kişi ve gruplar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirilmesine, ilgili kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak Hamam yolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerine giriş çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilmesine, otel ve konaklama yeri restoranlarının amacı dışında kullanımını engellemek amacıyla, ikameti ilimiz merkezinde Odunpazarı, Tepebaşı ilçeleri bulunan vatandaşların kısa süreli konaklamalarına 5 gün ve daha az zaruri durumlar hariç müsaade edilmemesine, spor salonlarının çalışanlarının ya da üyelerinin herhangi birinde PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde, spor salonunun 14 gün süre ile faaliyetine ara vermesine." karar verildiği belirtildi.