Çorum'da Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı - Son Dakika

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın sakinlerinden bir kısmının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda ikamet eden pozitif ve temaslı kişilerin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Polis ve sağlık ekiplerince karar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak apartman sakinlerine bilgilendirmede bulunuldu.

Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.