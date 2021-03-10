Çorum'da Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı - Son Dakika

Çorum'da Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı
10.03.2021 13:13
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın sakinlerinden bir kısmının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda ikamet eden pozitif ve temaslı kişilerin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
Polis ve sağlık ekiplerince karar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak apartman sakinlerine bilgilendirmede bulunuldu.
Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
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