Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri - Son Dakika
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Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylar ve otobüslere el dezenfektanlarının takıldığı bildirildi.

Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylar ve otobüslere

el dezenfektanlarının takıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele eylem planı kapsamında son olarak her gün binlerce kişinin kullandığı araçlara el dezenfektanları takılmaya başlandığı, tramvaylar ve otobüslerin ise rutin temizliklerin yanı sıra düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin, her gün binlerce yolcunun kullandığı araçlara vatandaşların kişisel el hijyenlerini sağlayabilmeleri için dezenfektanlar yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, tüm otobüsler ve tramvaylarda el dezenfektanlarının bulunacağını belirtildi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:34 Kaynak: AA

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